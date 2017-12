Shell suspenderá produção de gás e petróleo no Golfo do México A Shell Oil Co irá retirar o total de seus funcionários de suas instalações no Golfo do Mexico até o final do dia, segundo informação do website da empresa. A medida faz parte de uma série de precauções que a empresa decidiu tomar ontem, por causa da proximidade do furacão Ivan. Dessa forma, a produção nas instalações na região, que inclui as unidades de Mars, Ram Powell, Ursa, West Delta 143, Cognac e Main Pass 252, serão fechadas. Diariamente, a Shell produz um total bruto nessas unidades de aproximadamente 272 mil barris de petróleo e 880 milhões de pés cúbicos de gás. Há preparativos para retirar as pessoas das locações no centro do Golfo do México até quarta-feira. As operações de perfuração no leste e no centro do Golfo foram suspensas. As informações são da Dow Jones.