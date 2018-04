Shell tem interesse em retomar projeto de GNL em Suape A Shell tem interesse em retomar o projeto de uma unidade de gás natural liquefeito (GNL) em parceria com a Petrobras, a ser instalada em Suape (PE). "Nós continuamos interessados e acreditamos no projeto. Esperamos uma oportunidade para viabilizar a unidade", informou o diretor comercial da área de Gás & Energia da Shell Cone Sul, Marcelo Menicucci. Os estudos para a instalação de uma unidade de regaseificação de GNL em Suape tiveram início em 2000, quando a Shell e a Petrobras constituíram uma joint venture, a GNL do Nordeste, para desenvolver o projeto. Na ocasião, o investimento não evoluiu por conta do preço do gás natural. "O valor estimado para o gás ficava entre US$ 4,5 e US$ 5 por milhão de BTU, extremamente alto para o mercado brasileiro", afirmou. Atualmente, o cenário é um pouco diferente. Apesar de o preço do GNL ter aumentado, o custo do gás natural no mercado interno também cresceu, seja ele de origem boliviano ou nacional. "Os valores estão convergindo para as expectativas do mercado brasileiro", acrescentou. Primeira dificuldade: urgência A grande dificuldade hoje seria a urgência que o Brasil necessita do energético. "Uma unidade como a de Suape não ficará pronta na mesma velocidade que os navios que a Petrobras pretende utilizar. Nosso projeto seria construído entre dois anos e meio a três anos. Não é a solução para os problemas imediatos." De acordo com o executivo, o investimento em um terminal fixo em Suape só é viável se o País quiser solucionar problemas estruturais no fornecimento de gás natural. "Se há uma necessidade de longo prazo, o terminal fixo tem um custo ao longo da vida útil menor. Mas se o País necessitar de uma instalação para cinco anos, certamente as unidades flutuante são melhores", explicou. Nas projeções da Shell, a janela de oportunidade para construir uma unidade fixa surgiria apenas depois de 2019. Segunda dificuldade: disputa Outra dificuldade para viabilizar projetos de GNL no Brasil é a disputa pelo energético com Estados Unidos e Europa. Por conta do declínio da produção dos campos produtores no Golfo do México e no Mar do Norte, ambos os mercados têm elevado as importações de gás natural. "Certamente o Brasil terá que pagar um valor mais elevado ao produtor para ter o insumo", afirmou. Sobre as perspectivas de a Shell elevar a sua produção de hidrocarbonetos no Brasil, Menicucci disse que isso depende das novas descobertas. "Temos interesse em comercializar petróleo e gás natural aqui, mas a parte de exploração é bastante complexa", justificou. Atualmente, a companhia detém a concessão de 15 blocos e mantém a produção de 35 mil barris diários de petróleo nos campos Bijupirá e Salema, na Bacia de Campos. "Recentemente, tomamos a decisão de desenvolver o bloco BC-10 e temos outros blocos em diversos estágios de desenvolvimento", contou. O executivo ponderou que a Lei do Gás, em tramitação no Congresso Nacional, deve criar sinais econômicos corretos "para que quem tenha produções menores de gás tenha condições de colocar a oferta no mercado".