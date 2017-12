Shell vende 256 postos para a Agip na Região Sul A anglo-holandesa Shell está vendendo para a italiana Agip 256 postos revendedores e três bases de distribuição no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em mais uma etapa da reestruturação das suas atividades no Brasil. Em nota divulgada, a empresa informa que a operação não inclui os negócios de aviação, indústria, transportes, lubrificantes e Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) da empresa. A Shell Brasil avalia que sua atuação nos três Estados continuará expressiva, através de uma rede de 426 postos na qual pretende concentrar investimentos. A companhia informa que sua estratégia, iniciada no primeiro semestre de 2000, é de concentrar negócios e investimentos em segmentos, regiões e postos selecionados com o objetivo de aumentar a competitividade e aprimorar o atendimento aos seus clientes. Segundo a Shell, a nova estratégia foi motivada pelo início com a desregulamentação das atividades de distribuição, que vem alterando o perfil do setor no país. A Agip, do Grupo ENI, iniciará as atividades de distribuição de combustíveis no Sul do País assumindo bens, direitos e obrigações referentes aos compromissos e acordos em vigor. No início do ano passado, a Shell efetuou a venda de 285 postos e seis bases de distribuição na região Centro-Oeste também para a Agip, como etapa inicial de sua reestruturação.