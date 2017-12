Shopping Center Penha: descontos de até 50% O Shopping Center Penha é um dos 40 shoppings participantes da 8ª edição do Liquida São Paulo e suas lojas estão oferecendo descontos de até 50%. O evento está sendo promovido pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Espera-se aumento nas vendas de cerca de 10% e na movimentação do público de 15%, segundo o departamento de marketing do shopping. O Liquida São Paulo vai até o dia 18 de fevereiro. Segundo dados da Alshop, participam do evento mais de 8 mil lojistas que oferecem descontos de 10% a 60%. Nos shoppings, as lojas que participam do Liquida São Paulo podem ser identificadas por cartazes e adesivos nas vitrines. O Liquida São Paulo é um evento que conta com vários shoppings e virou uma tradição para aumentar as vendas nos meses de fevereiro e agosto, período também conhecido como de entressafra de coleções de moda. Dentre as lojas que participam desta megaliquidação no Shopping Center Penha, estão a Planet Mix e Solly Bijouterias. Na Planet Mix os consumidores podem encontrar blusinhas com e sem alça de supplex de R$ 15,00 por R$ 10,00, calça jeans feminina básica cintura baixa, em todos os tamanhos por R$ 29,90 e calça jeans de lycra por R$ 34,90. Já na Solly Bijouterias, os produtos que estão em promoção são: brincos dourados por R$ 4,99; echarpes, lisas e coloridas de R$ 8,00 por R$ 5,00; e presilhas para o cabelo por R$ 8,00. O Shopping Penha fica na rua Doutor João Ribeiro, 304, Penha, zona Leste da Capital. O telefone de informações é: 011-6942-8222