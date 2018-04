Shopping centers estendem liquidação de inverno As liquidações de inverno de alguns shopping centers de São Paulo ainda não acabaram. As 370 lojas do Shopping Metro Tatuapé vão queimar seus estoques de inverno. A promoção que começou ontem vai até domingo, dia 1º de setembro, o shopping promove os "4 dias de Loucura" , com roupas, sapatos, acessórios, eletrônicos e brinquedos com até 50% de desconto. Entre as principais ofertas estão: o blazer de couro colorido feminino por R$ 190,00, da Loja Julian Marcuir; a camiseta soft manga longa preta que custava R$ 74,90 agora custa R$ 39,90 na loja Mr. Kitsch; a calça jeans que custava R$ 59,90 custa R$ 29,90 na loja Bunny´s; o edredon de casal face dupla que custava R$ 45,90 passou para R$ 29,90 na Lojas Americanas; e a camisa modal ou amariles custam R$ 29,90 na loja Akkar Soft. No Shopping Leste Aricanduva cerca de 50% das lojas continuam ofertando sua coleção de inverno. Os descontos variam até 50%. Entre as principais promoções estão o casaco da marca Reserva Natura, 100% em fibras naturais que passou de R$ 87,00 para R$ 43,50 e a calça da marca Reserva Natural que passou de R$ 72,00 para R$ 36,00, na loja Mais Leve que o Ar. Já na Loja Crash, as jaquetas jeans Your Side que custavam R$ 69,00 saem por R$ 35,00, os moletons passaram de R$ 69,00 para R$ 40,00 e as blusas modelo baby look passaram de R$ 12,00 para R$ 9,00.