Shopping centers realizam liquidação de verão Algumas lojas de shopping centers de São Paulo estão realizando a temporada de liquidação dos estoques de verão. Lojas dos mais diversos segmentos estão oferecendo descontos que variam de 10% a 70%. As promoções vão até o dia 9 de março. Confira abaixo a programação e algumas ofertas programadas pelos shopping centers neste início de ano. O Shopping Eldorado está realizando desde o dia 15 de fevereiro a liquidação do estoque de verão. As lojas estão ofertando mais de 300 produtos como roupas, calçados, acessórios, cosméticos, livros, CDs, eletroeletrônicos, além de artigos para casa e presentes, com até 40% de desconto. De acordo com a gerente de marketing do Eldorado, Yara Terra, a expectativa do shopping é um crescimento de 10% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. Os shopping centers da Rede Plaza estão com promoções e descontos que variam de 10% a 70%. No Shopping Pátio Higienópolis, 50% das lojas estão em liquidação, com descontos entre 20% e 60%. No Shopping Plaza Sul, cerca de 60 lojas estão em liquidação com descontos de 10% a 60%. O Shopping West Plaza inicia nesta sexta-feira, dia 21, a sua liquidação verão com descontos de até 70%. A promoção, que vai até o dia 2 de março, engloba 306 lojas dos mais variados segmentos. De acordo com a Assessoria de Imprensa do West Plaza, a direção do shopping espera aumentar em 10 % as vendas e em 13% o fluxo de pessoas, na comparação com mesmo período do ano passado. Aricanduva tem liquidação até 9 de março No Centro Comercial Leste Aricanduva as promoções vão até o dia 9 de março. Além de aderir ao Liquida São Paulo, as lojas dos shopping centers Leste Aricanduva e Interlar Aricanduva estão realizando a liquidação do estoque de verão desde quinta-feira. As expectativas de Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, superintendente do Complexo Aricanduva, são de que as vendas cresçam cerca de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as ofertas do Leste Aricanduva estão calças, bermudas, saias, camisetas e acessórios infantis que custam R$ 4,00 na loja Kid Stok. Na loja X Ray, o preço da calça jeans feminina passou de R$ 45,00 para R$ 36,00 e a masculina, de R$ 60,00 por R$ 50,00. Na Zuken as mulheres encontram blusinhas por R$ 9,99 e R$ 19,99. Já o público masculino tem sapatos por R$ 35,00 e camisas a R$ 24,99. Na Collins, o preço dos vestidos baixaram de R$ 120,00 para R$ 50,00 e os conjuntos femininos de R$ 120,00 para R$ 80,00. Descontos de até 50% no Shopping Tatuapé O Shopping Metrô Tatuapé promove, entre os dias 20 e 23 de fevereiro, a liquidação chamada "Quatro Dias de Loucura". As lojas do shopping estão ofertando confecções, calçados, acessórios, perfumaria, artigos para praia, eletrodomésticos, bolsas, malas e brinquedos com descontos de até 50%. Entre as ofertas estão as calça de strech da loja Filomena, cujos preços foram alterados de R$ 69,00 para R$ 30,00. Na loja Tema, o vestido de Chiffon, que custava R$ 25,00, é vendido agora por R$ 15,00. Na loja Pura Mania, a calça jeans básica que custava R$ 36,52 sai por R$ 26,30 e a camisa pólo que custava R$ 24,10 está por R$ 17,35. Na loja Revide, a calça feminina em strech que custava R$ 49,99 sai por R$ 29,99 e a regata feminina em malha passou de R$ 25,00 para R$ 9,99.