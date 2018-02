Shopping centers retomam ciclo de investimentos A indústria de shopping centers começa a retomar novos projetos após um período em compasso de espera devido aos efeitos da crise na oferta de crédito e no plano de expansão do varejo. Os anúncios de novos empreendimentos devem se acelerar no início de 2010, impulsionados pela demanda do varejo para a ampliação da área de vendas. As empresas de shopping estão capitalizadas - BR Malls, Multiplan e Iguatemi fizeram novas ofertas de ações este ano - e o mercado é favorável para captações de dívida.