Shopping D e ABC Plaza esperam vender mais Para a nona edição da Liquida SP, que começou sábado, dia 28, e vai até 5 de agosto, o Shopping D está otimista e espera incrementar em 12% suas vendas. O consumidor que for ao shopping encontrará vários descontos. "O Liquida São Paulo já se tornou uma tradição para o shopping. O aumento de vendas e de público é muito maior nessa época", afirma Elaine Leonel, gerente de Marketing do Shopping Center D. Segundo a gerente, o shopping prevê que durante a promoção haja aumento de 20% de público. Todos os lojistas que aderirem à promoção instalarão cartazes e banners para identificarem os descontos dos produtos. No ABC Plaza Shopping , que fica em Santo André, o consumidor pode encontrar descontos que chegam a 50%. Segundo a gerente de marketing do ABC Plaza, Márcia Pacheco, a previsão é de que a promoção aumente 12% as vendas e incremente 15% o público. "Neste período, a compra de produtos para inverno ainda é grande e as pessoas aproveitam para adquirir produtos de com descontos expressivos", afirma. Endereços - Shopping Center D: Av. Cruzeiro do Sul, 1100, São Paulo. Fone: (0xx11) 3311-9333. Para os clientes, há transporte gratuito circulando pelas estações Tietê, Armênia e Santana do metrô a cada 20 minutos. - ABC Plaza Shopping: Av. Industrial, 600, Santo André. Fone (0xx11) 4979-5000.