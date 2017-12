Shopping D&D: promoção termina dia 28 O D&D Shopping termina no próximo dia 28 a sexta edição da promoção "Bota Fora". Como nos anos anteriores, móveis, objetos de decoração, acessórios para cozinha e banheiro, tecidos, artigos para iluminação e tapetes, entre outros itens estão expostos do lado de fora das lojas, nos corredores do shopping. Dessa forma, durante a promoção, o público poderá passear entre os móveis, verificar de perto os preços nas etiquetas, tocar e experimentar os produtos. Segundo a superintendente do D&D, Eliana Bussab, as 120 lojas do shopping estão praticando descontos de até 50%. As principais marcas que estão em promoção são: Artefacto, Arredamento, House Garden, Tok & Stok, Montenapoleone e Armando Cerello. O D&D Shopping fica na Avenida das Nações Unidas, 12555. Maiores informações pelo telefone: 3043-9000. As lojas abrem às 12h e fecham às 22 h de terça a sexta. No sábado, o horário de funcionamento é das 10h às 20h e no domingo das 12h às 20h. Veja abaixo alguns destaques da promoção. Loja Produto De Por pagamento Style House Revisteiro Mesa Lateral Recamier com Botonê Nouvelle R$ 470,00 R$ 1.209,00 R$ 980,00 2 vezes s/ juros 4 vezes s/ juros 4 vezes s/ juros Vallvé Acessórios p/ banheiro importados Cubas de sobrepor em resina Carrinhos gaveteiros A partir de R$ 20,00 R$ 50,00 R$ 660,00 Á vista À vista À vista House Garden Cadeira em polipropileno empilhável Poltrona Capys/1 Sofá 2 lugares em vime R$ 335,00 R$ 5.491,00 R$ 5.491,00 R$ 268,00 R$ 3.464,00 R$ 3.295,00 À vista Até 3 vezes Até 3 vezes Lepri Tapete telado em cerâmica Tampo de mesa com pé (60 cm de diâmetro) Tampo de mesa com pé (60 cm de diâmetro) R$ 145,37 R$ 558,00 R$ 586,72 R$ 126,30 R$ 473,30 R$ 497,71 À vista À vista À vista By Design Cadeira Mouse 1517 Cadeira com braço em aço Mesa em cerejeira R$ 266,45 R$ 125,12 R$ 1.727,42 3 vezes s/ juros 3 vezes s/ juros 3 vezes s/ juros Lalampe Abajur Spy Abajur Elmo Abajur João Paulo Lustre Andree R$ 789,20 R$ 180,00 R$ 207,70 R$ 391,10 R$ 325,00 R$ 135,00 R$ 160,00 R$ 250,00 Século Tapetes Dhurie Nepal Galerias de Kilim Antigo Merriment Peças a partir de R$ 27,00 R$ 399,00 R$ 180,00/ metro Spicy Liquidificador cromado Cuisinart Mini processador/moedor Cuisinart Geladeira em aço inox Ariston Trolley de cozinha Legnoart Trolley para bar Legnoart R$ 329,00 R$ 168,00 R$ 5.500,00 R$ 2.700,00 R$ 1.450,00 R$ 296,00 R$ 135,00 R$ 4.000,00 R$ 1.890,00 R$ 990,00 Arredamento Sofá Piuma em algodão Cadeira Tech Mesa Astúrias R$ 1.158,00 R$ 254,00 R$ 1.032,00 2 vezes s/ juros 2 vezes s/ juros 2 vezes s/ juros Saccaro Umbrelone com base Poltrona Viena Base de mesa Etna em alumínio R$ 368,00 R$ 280,00 R$ 390,00 Interdomus Lafer Sofá 3 lugares modelo Cancun Cadeira italiana Junia em couro Poltrona reclinável em couro R$ 1.353,00 R$ 267,00 R$ 1.623,00 Interbagno Arandela Lumina para Espelhos Espelho Midy com suporte em alumúnio R$ 273,75 R$ 108,29 R$ 195,00 R$ 90,00 Bauhaus Tecidos coloridos em diversos tons fortes Tecidos estampados com temas exclusivos Bauhaus Poltrona Wassily R$16,90 /metro R$28,00 /metro R$ 710,00 R$ 13,50/metro R$ 19,60/metro R$ 639,00 Fonte: Assessoria de Imprensa do D&D shopping