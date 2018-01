Shopping do ABC coloca cotas à venda A partir desta semana estarão à venda cotas do fundo imobiliário ABC Plaza Shopping. O centro de compras, localizado em Santo André, funciona há três anos e tem 260 lojas, com movimento mensal de cerca de 1,3 milhão de consumidores. O valor total de cotas disponíveis é de R$ 42.793.366, divididos em 3.430 lotes, com preço unitário de R$ 12.623,42, para compra à vista. Os investidores ainda têm a possibilidade de adquirir os lotes em 12 parcelas, com valor de R$ 13.511,54. A controladora do shopping, a empresa Brazil Realty, assegura rentabilidade mínima de 12% ao ano, durante 24 meses, com carta de fiança emitida pelo Banco Safra. O fundo ABC Plaza Shopping é administrado pelo Banco Itaú e a coordenação da distribuição de cotas será feita pelo Unibanco. O diretor da Brazil Realty Eduardo Coelho acredita que o retorno do investimento no fundo está garantido, tendo em vista o sucesso do empreendimento. "O shopping é o maior centro comercial da região do ABC", afirma. Outros 45 pontos comerciais estão sendo inaugurados no local, ou serão abertos nos próximos dias, aumentando o número de lojas para cerca de 300. Entre elas estão C&A, Eletro e Hipermercado Extra, além de uma praça de alimentação com 23 operações e três restaurantes e a rede Cinemark, com dez salas de cinema. Cuidados Mesmo com a garantia de rentabilidade dada pela empresa, Coelho afirma que antes de adquirir uma cota de fundos imobiliários o investidor deve conhecer bem o empreendimento para saber se ele realmente tem capacidade de gerar renda. O primeiro fundo de investimento lançado pela Brazil Realty, há dois anos, foi o JK Financial Center, que teve cotas comercializadas ao valor médio de R$ 70 mil. Confiante nesse mercado, ainda este ano a empresa pretende lançar mais um empreendimento para investidores. "Esse sistema de investimento vai, cada vez mais, pegar no Brasil", aposta Coelho. As cotas do fundo imobiliário ABC Plaza Shopping serão vendidas pela Lopes Consultoria de Imóveis.