Shopping faz promoção de Natal solidária O Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, vai fazer uma promoção de Natal que foge do convencional: ao invés de um sorteio, que premia apenas a um consumidor, o shopping pretende transformar os clientes em "Papai Noel" para milhares de crianças. É a promoção "Natal dos Sonhos", que se realiza de 13 de novembro a 23 de dezembro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está apoiando a iniciativa, que beneficiará 50 mil crianças que fazem parte do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e da Pastoral da Criança. Para ser um Papai Noel solidário basta retirar um dos milhares de cartões de Natal que estarão pendurados na "Árvore dos Sonhos". Esse cartão conterá as informações necessárias para se conhecer um pouco da criança a quem o presente se destina, como o seu nome, sexo, idade, altura, tamanho da roupa e do calçado e ainda o nome e o telefone da instituição à qual ela pertence. Os presentes devem ser entregues ano posto de recebimento instalado no Piso Superior do Shopping e serão encaminhados às instituições ligadas ao Unicef e distribuídos para cada criança identificada pelo cartão.