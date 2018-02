Shopping Interlagos: promoção com descontos de 60% O Shopping Interlagos está realizando até domingo, dia 24 de fevereiro, a liqüidação Preto no Branco. As 300 lojas do shopping estarão oferecendo descontos de 10% a 60% em produtos de vestuário, acessórios, brinquedos, calçados, jóias, perfumes, eletrodomésticos, entre outros. Entre as ofertas estão os sapos de jardim, na loja Floradec, de R$ 20,00 por R$ 15,00. A mochila em nylon de R$ 45,00 por R$ 39,90 e a carteira de couro de R$ 24,90 por R$ 19,90 são algumas ofertas da loja GG Couros. Na loja Ramos Calçados, os sapatos das marcas Menphis, Perfil, Claudina e Werner saem de R$ 99,00 por R$ 39,00 e na loja Central Surf, duas camisetas com a marca da loja custam R$ 30,00. O Shopping Interlagos espera que a liqüidação provoque um aumento de 15% de vendas e 12% de público, se comparada à realizada no mesmo período do ano passado.