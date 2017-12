Shopping Metrô Tatuapé: descontos de até 60% O Shopping Metrô Tatuapé está participando da 8ª edição do Liquida São Paulo, megaliquidação que reúne 40 shoppings da Grande São Paulo e vai até o dia 18 deste mês. A gerente de marketing do shopping, Neliana Pucci, espera um crescimento de até 12% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. Roupas, calçados, artigos para o lar, perfumes, eletrodomésticos, artigos para viagem e brinquedos são exemplos de produtos que estão sendo ofertados com descontos que variam entre 10% e 60%. O Shopping Metrô Tatuapé fica na avenida Radial Leste, s/n, zona Leste da Capital. O telefone para informações é 6192-9444. Veja no quadro abaixo algumas promoções. Loja Produto Preço Kiss & Tell Vestido microfibra Camisete com strech De R$ 79,00 por R$ 49,00 De R$ 32,00 por R$ 25,00 Europelle Mala escolar com carrinho De R$ 46,90 por R$ 42,00 Brinquedos Zezinho Mochila do Mickey De R$ 55,00 por R$ 49,90 Lojas Garbo Blazer microfibra De R$ 126,00 por R$ 96,00 PUC Vestido de 2 a 10 anos De R$ 24,90 por R$ 19,90 Katraca Rio Blusa com detalhe na alça De R$ 14,90 por R$ 5,00 Tobago Surf Shop Bermuda Tactel De R$ 39,00 por R$ 19,00 Kommt Short de sarja De R$ 27,00 por R$ 12,00 Piccoli Calçados Sandália Dakotinha De R$ 28,90 por R$ 19,90 Romão Tênis Dharma De R$ 52,00 por R$ 30,00 Alternen Calça masculina de microfibra De R$ 49,00 por R$ 39,00