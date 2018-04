Shopping Metro Tatuapé faz liquidação de inverno As 370 lojas do Shopping Metro Tatuapé vão queimar seus estoques de inverno. A promoção começa hoje e vai até o dia 01 de setembro, o shopping promove os "4 dias de Loucura" , com roupas, sapatos, acessórios, eletrônicos e brinquedos com até 50% de desconto. Entre as principais ofertas estão: o blazer de couro colorido feminino por R$ 190,00, da Loja Julian Marcuir; a camiseta soft manga longa preta que custava R$ 74,90 agora custa R$ 39,90 na loja Mr. Kitsch; a calça jeans que custava R$ 59,90 custa R$ 29,90 na loja Bunny´s; o edredon de casal face dupla que custava R$ 45,90 passou para R$ 29,90 na Lojas Americanas; e a camisa modal ou amariles custam R$ 29,90 na loja Akkar Soft.