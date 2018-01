Shopping na Bienal terá descontos de até 70% Promoções que garantem desconto de até 70% na compra de roupas, calçados, perfumes, livros, CDs e eletrodomésticos são as principais atrações do Shopping Show Natal Esperança, que vai até o dia 4 de janeiro, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento, que teve início ontem, reúne cerca de 200 empresas de diversos segmentos dentro de um espaço de 20 mil metros quadrados. Entre elas, estão Boticário, Hugo Boss, M. Officer, TNG e Amor aos Pedaços. "Também há uma feira de antiguidades, além de agências bancárias da Caixa Econômica Federal, praça de alimentação e espaços para as crianças", avisa o empresário idealizador do centro de vendas, Mário Quintanilha. Para ele, o shopping improvisado é uma boa oportunidade de negócio nessa época do ano. "Os lojistas lucram com mais um ponto de venda e os consumidores ficam satisfeitos com as promoções. Todo mundo ganha.", comenta. Parte da renda do evento será revertida para a Associação Telecentros Brasil, entidade criada no início deste ano e que tem como proposta montar núcleos de ensino nas periferias dos grandes centros urbanos, oferecendo cursos mais baratos para comunidades de baixo poder aquisitivo. Os interessados poderão conhecer parte do trabalho da entidade no estande de 160 m² montado no shopping. De acordo com Quintanilha, as doações serão de R$ 2,00 para cada produto vendido (R$ 1,00 do vendedor e R$ 1,00 do consumidor). A expectativa é de que sejam arrecadados de R$ 250 mil a R$ 500 mil. O centro de vendas funciona diariamente, das 10 às 22 horas. Nos dias 25 de dezembro e 1.º de janeiro o shopping estará fechado. Informações: (0--11) 3259-5672