Shopping permite a contribuinte declarar IR O Shopping Center Light, em São Paulo, oferece o serviço Kiosknet, que permite aos usuários, entre outras opções, acessar a conta do FGTS e fazer a declaração do Imposto de Renda. O preço de acesso à Internet pelo Kiosknet é de R$ 5,00 por uma hora, R$ 3,00 por 30 minutos ou R$ 2,00 por 20 minutos. Caso o cliente queira imprimir, há um custo adicional de R$ 0,50 por documento. O Kiosknet fica no quarto piso do Shopping Center Light e funciona de segunda a sexta, das 10h às 21h e aos sábados, das 10h às 19h. o shopping fica na Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, Centro, São Paulo. Informações pelo telefone (11) 5096 0555.