Shopping Tatuapé oferece descontos de até 60% O Shopping Metrô Tatuapé participará da 9ª edição do Liquida São Paulo, a megaliquidação que acontece nos shoppings de São Paulo entre os dia 28 de julho e 05 de agosto. O shopping oferece descontos entre 20% e 60% em lojas de confecções, calçados, artigos para o lar, perfumaria, eletrodomésticos, artigos para viagem e até brinquedos. O shopping espera obter um crescimento de 10% a 12% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, com público 20% maior durante a promoção Liquida São Paulo. "Além de ser uma ótima oportunidade para o consumidor adquirir produtos de qualidade com descontos expressivos, as liquidações com períodos definidos, fortalecem as vendas e permitem aos lojistas a renovação dos estoques para a próxima estação", declara Neliana Pucci, gerente de marketing do shopping.