Shopping Tatuapé: Teatro infantil gratuito A partir de hoje até o próximo dia 20, quem fizer compras no Shopping Tatuapé poderá assistir gratuitamente ao espetáculo infantil "O sonho do natal de Lucas". A peça traz para o palco da Praça Central do Shopping Metrô, as aventuras de Lucas, um garoto incrivelmente sonhador que se deixa levar pela imaginação e criatividade para viver um bonita história de Natal, ao lado do Papai Noel. ESPETÁCULO TEATRAL "O SONHO DO NATAL DE LUCAS" Local: Shopping Metrô Tatuapé - Av. Radial Leste, s/n° (anexo à estação Tatuapé do Metrô) Apresentações: Novembro - Dias: 24, 27, 28, 29 e 30 - apresentações às 17h30 e 19h Dezembro - Dias: 01, 02, 04, 05, 06 e 07; 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, com apresentações às 16h, 17h30 e 19h A partir de dois anos de idade - GRÁTIS Informações: (11) 6192.9444