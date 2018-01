Shoppings adotam promoções para elevar vendas Diante da desaceleração do ritmo de vendas do varejo nos últimos meses, os shoppings centers da cidade devem adotar estratégias de marketing e promoções para evitar um desaquecimento ainda maior. A Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop), que representa 530 centros em todo o País, prevê aumento de 4% a 5% nas vendas. Isso porque, apesar da crise, contam com promoções, novas lojas e otimismo. Muitos concordam que os presentes mais baratos devem ser os mais procurados até sábado. A expectativa do o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, é de que a maior parte das vendas esteja entre valores de R$ 40 e R$ 80. A maioria dos shoppings da capital está fazendo promoções. No Morumbi, os descontos variam de 10% a 60%. O consumidor que gasta R$ 100 ganha uma camiseta que pode ser pintada pelo filho em uma oficina montada no local. A campanha consumiu investimentos de R$ 300 mil. No Aricanduva as lojas oferecem 10% a 50% de descontos. O shopping não fez investimento significativo porque preferiu "reservar bala para o aniversário de dez anos que será comemorado em setembro e para o Natal", disse o superintendente Marcos Sérgio de Oliveira Novaes. Com investimentos de R$ 1,2 milhão, os shoppings da Rede Plaza (Paulista, West Plaza e Plaza Sul) apostam na campanha Grandes Viagens para incentivar as compras. A expectativa é aumentar em 22% as vendas, em relação a igual período do ano passado. "Temos novas lojas âncoras e também maior movimento pela inauguração de prédios comerciais próximos aos shoppings", explica o diretor da rede, Marco Antônio Charro. O Eldorado espera aumentar entre 8% e 10% as vendas. "As pessoas estão mais reticentes a pôr a mão no bolso, mas as liquidações incentivam o consumo", diz a gerente de Marketing, Yara Terra. O Pátio Higienópolis gastou R$ 500 mil na campanha e tem previsão de aumentar 27% as vendas. O Iguatemi aposta em 15% e o Center Norte em 8% de crescimento. No Metrô Tatuapé foi montada uma oficina para crianças pintarem a caricatura do pai. Elas ganham o porta-retrato para o desenho. Foram gastos R$ 400 mil na campanha e a previsão é de vendas 10% maiores. Segundo a gerente de Marketing Neliana Pucci, o valor médio das compras é de R$ 50. Quem está disposto a gastar mais, pode optar por uma poltrona da Sofá & Cia, que tem equipamento de massagem e custa R$ 7,7 mil. Para dar um toque de humor à data, o SP Market promove um desafio. Quem levar a gravata mais engraçada vai ganhar R$ 500 em compras.