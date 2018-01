Shoppings aproveitam janeiro para limpar estoques Passadas as vendas de fim de ano, alguns shopping centers temáticos da cidade de São Paulo resolveram aderir às liquidações para limpar os estoques e gerar caixa para a compra das peças da nova coleção. É o caso, por exemplo, do D&D Shopping e do Casa & Cia, do Central Plaza Shopping, ambos especializados em móveis e peças para a decoração."Já realizamos esse bota-fora há sete anos, desde que entramos no mercado", lembra a superintendente do D&D Shopping, Eliana Bussab. "Nossa expectativa é que o desempenho deste ano mantenha-se em linha com o dos anteriores, quando o crescimento de vendas nesse período varia entre 25% e 30%". A executiva destaca que, diferentemente das liquidações de janeiro promovidas por outros shoppings do segmento, a do D&D não se resume apenas a peças de mostruário. "Os descontos, que chegam a até 70%, são de peças novas que estão em estoque, e não de peças únicas colocadas como mostruário", afirma. Eliana acrescenta ainda que a adesão ao evento foi total: todas as 90 lojas do shopping participam do "bota-fora", que começa no próximo domingo e vai até o dia 28 de fevereiro. Neste ano, contudo, a promoção de janeiro do D&D traz um diferencial: um estande das Casas André Luiz. "A idéia é fazer com que nosso consumidor, que está comprando móveis novos, lembre que aquele mobiliário velho do qual está se desfazendo pode servir para ajudar centenas de crianças", diz Eliana. Debutante A Casa & Cia, do Central Plaza Shopping, debuta neste ano nas promoções de janeiro. A proposta da megaloja, que reúne 16 estandes de fabricantes distintos, como se fosse uma multimarcas de móveis, é conseguir um incremento de pelo menos 8% nas vendas do período, em comparação com a média mensal registrada nos últimos seis meses de 2002. A loja almeja ainda um incremento de 11% no público visitante do local. "Como nossas lojas são de fábrica, o que significa preços mais baixos, os descontos serão menos agressivos, variando entre 10% e 20%", comenta a responsável pelo marketing do empreendimento, Kelli Calijuri. "A grande vantagem é que as compras podem ser feitas em até 10 vezes sem juros". A promoção da Casa & Cia, uma das âncoras do que será até o meio do ano o Interlar do Central Plaza, se estenderá até o dia 10 de fevereiro. De acordo com Kelli, 50% das 70 lojas previstas para o Interlar do Central Plaza já foram comercializadas. Algumas lojas do Decor Center, outro shopping de móveis e decoração da capital paulista do estilo outlet, também engrossam a lista das que aderiram às promoções de janeiro. O empreendimento mantém ainda um espaço onde as lojas oferecem permanentemente peças de ponta de estoque, com descontos que chegam a até 50% em algumas peças. Tradicionais Entre os shopping tradicionais, as promoções de janeiro também são realidade. O Center Norte, por exemplo, mantém até 31 de janeiro a chamada Liquidação Pós-Natal. "A aceitação por parte do público é extremamente positiva, tanto que nos anos anteriores liquidamos completamente os estoques de nossas lojas", afirma a diretora de marketing do estabelecimento, Glorinha Baumgart. De acordo com Glorinha, a promoção, que oferece descontos de 30% a 60%, elimina a necessidade do Shopping Center Norte participar da tradicional Liquida São Paulo, promovida em meados de fevereiro. "Quando começa a Liquida São Paulo, nossos lojistas não têm mais o que vender da coleção primavera-verão". Outros shoppings que também se anteciparam à Liquida São Paulo com saldões de Natal nas primeiras semans do mês foram o Taubaté Shopping, localizado na cidade de Taubaté (SP), no Vale da Paraíba, e o paulistano Shopping Metrô Tatuapé.