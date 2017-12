Shoppings começam abrir mais tarde Os shopping centers, a partir de hoje, começam a funcionar em novo horário para tentar cortar em 20% o consumo de energia elétrica, conforme o plano de racionalização do governo. A maior parte deles deve seguir a sugestão da Associação Brasileira de Shoppings (Abrasce) e abrir às 11 horas, de segunda a sábado, retardando em uma hora o horário de abertura das lojas. As exceções devem ficar por conta dos shoppings que possuem geradores e estão usando o equipamento para contrabalançar os gastos com energia elétrica. O Shopping ABC, por exemplo, começou a trabalhar com seus dois geradores no horário de maior movimento e consumo de energia, entre 18 e 22 horas, para reduzir em 400 mil kW por mês seu gasto. Para economizar, a maioria dos shoppings está reduzindo o número de elevadores em funcionamento, de escadas rolantes e aumentando em cerca de dois graus a temperatura do ar condicionado. O movimento dos shoppings nas horas iniciais de funcionamento é pequeno e, por isso, a previsão dos lojistas é de que as vendas não serão afetadas.