Shoppings de São Paulo fecham às 18h neste domingo Quem ainda não comprou todos os presentes de Natal tem até as 18 horas deste domingo a última chance para não fazer feio na festa. Esse é o horário que os shoppings da Grande São Paulo fecharão suas portas. Já os consumidores que preferem as tradicionais ruas de comércio popular da Cidade têm de se apressar ainda mais. As lojas da 25 de Março e do Bom Retiro ficam abertas apenas até as 14 horas, já o comércio do Brás não funciona. Além disso, há outro detalhe: na 25 de Março, a estimativa é de que somente 20% dos estabelecimentos estejam abertos neste domingo. Os ambulantes também não costumam trabalhar aos domingos. Mesmo assim, a expectativa é de movimento intenso na rua, repetindo o desempenho de sábado. Apesar de os compradores de última hora terem lotado a região em busca de presentes, a situação foi menos complicada do que se imaginava. "Achei que fosse encontrar muito mais gente. Mas até que está tranqüilo, as lojas não estão tão cheias quanto nos sábados anteriores e estou conseguindo comprar, sem estresse", comentou a recepcionista Lúcia Martins, 28 anos. A ambulante Juliana Flávia Santos Neves também achou que fosse vender mais no sábado. "Esperava mais gente aqui. As vendas estão apenas médias. Acho que boa parte das pessoas resolveu antecipar as compras de Natal para evitar aquele tumulto do dia", disse. Juliana vende bolsas na esquina com a Ladeira Porto Geral, com preços que variam de R$ 20 a R$ 50.