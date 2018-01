Shoppings de São Paulo já vendem mais com Natal e 13º Os lojistas dos shopping centers de São Paulo disseram neste domingo as vendas neste final de semana cresceram entre 5% e 10% graças, principalmente, ao pagamento da primeira parcela do 13º salário. ?As pessoas já receberam parte do 13º e estão aproveitando para comprar. Esse aumento se deve também ao Natal, porque que muitos clientes já pedem para embrulhar para presente?, conta Alex Sisca, de 23 anos, funcionário de uma loja de modelismo de um shopping no centro. Ele calcula que houve aumento de 5% nas vendas neste final de semana. Sisca acredita ainda que o dólar também está influenciando o comportamento do consumidor. ?Como o dólar está alto, acho que as pessoas vão deixar de viajar e comprar presentes.? Segundo estimativa do Dieese, o 13º vai colocar cerca de R$ 6,1 bilhões na economia e boa parte deverá ser gasta com as compras de final de ano. A gerente de uma loja de roupas no mesmo shopping, Silvia Agresta, confirma o crescimento de público nesse final de semana. Segundo ela, o movimento foi cerca de 10% maior. Para Maria Irailde de Almeida, que trabalha numa loja de calçados num shoppinga da zona oeste, o movimento melhorou e deve crescer mais. ?Depois do dia 10, as vendas devem aumentar.? Contando com isso, os shoppings resolveram estender o horário de funcionamento. A partir desta segunda-feira, alguns shoppings ficam abertos por mais tempo. A expectativa da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop) é um aumento de 2% nas vendas este ano, na comparação com 2001.