Shoppings de SP têm aumento de vendas perto do Natal Embora na média as vendas do comércio de shopping ainda estejam abaixo do ano passado, alguns empreendimentos da capital paulista estão comemorando o movimento do último final de semana. Em alguns locais o faturamento chegou a subir cerca de 15% em rela ção ao final de semana anterior. Os corredores e estacionamentos ficaram cheios, mas o aumento do fluxo de pessoas foi maior do que o de vendas. No Center Norte, as vendas cresceram 5% e só no mês de dezembro já circularam pelo local 4 milhões de pessoas. Os administradores esperam um movimento ainda maior daqui até o dia 24, dia em que as lojas funcionam até as 18h. O Shopping Tatuapé registrou elevação de 15% no faturamento e a previsão é de que este mês feche com um acréscimo de vendas de 12% em relação a dezembro de 2002. Já o Interlagos, que recebeu um público 8% maior que no mesmo fim de semana do ano passado, calcula que as vendas cresceram 10%. Os produtos mais procurados, de acordo com os shoppings, são os telefones celulares, seguidos ainda pelos aparelhos de DVD, brinquedos, perfumaria, calçados e confecções, com destaque para surfwear e acessórios de moda.