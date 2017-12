Shoppings esperam vender 20% a mais este ano O setor de shopping centers deverá registrar um crescimento de vendas de 20% neste ano em relação a 2003. Nos primeiros sete meses do ano, a variação foi de 17,3%, segundo pesquisa do instituto ACNielsen, encomendada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). De acordo com o presidente da Abrasce, Carlos Jereissati Filho, a circulação de clientes aumentou cerca de 3% neste ano até agortos na comparação com o mesmo período do ano passado. Ele espera que, em razão da recuperação econômica, o Natal deste ano registre um aumento de vendas de 25% frente ao Natal de 2003.