Shoppings estão ficando menores e avançando para o interior O Brasil vai ganhar nos próximos dois anos pelo menos 53 novos shopping centers. Deste total, 38 serão instalados no interior de diferentes Estados do País. "Os shopping centers estão indo para o interior e também encolhendo de tamanho", atesta o presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. A expectativa da entidade é de que os novos centros comerciais gerem investimentos de R$ 5,1 bilhões neste ano e em 2005. A redução do tamanho dos centros de compra tem uma explicação: estudos comprovam que um município de 200 mil habitantes comporta um shopping com cerca de 100 lojas. Já um grande, como por exemplo, o Center Norte, localizado na zona norte da capital paulista, possui mais de 500 lojas. Os 53 novos shopping centers do País terão, em média, 144 lojas. Atualmente, o Brasil possui 572 shopping centers. Além da construção desses centros comerciais, há ainda projetos para outros 26 empreendimentos distribuídos em 12 Estados. A construção dos 53 novos shoppings deve gerar 84 mil empregos no varejo, além de outros 125 mil gerados na fase da construção, segundo estimativa da entidade. Por região - Segundo levantamento apresentado pela Alshop, a região Sudeste é a que mais deve ganhar novos shopping centers até 2005. No local, já estão em obras 28 centros de compras. Em São Paulo, há atualmente 16 shopping centers em obras, sendo que apenas três deles estão na capital. Cidades como Serra Negra, no Circuito das Águas, e Birigüi, na região de Araçatuba, terão em breve um shopping cada. Minas Gerais também deverá ganhar, até o final de 2005, cinco novos centros. Depois do Sudeste, a região Sul aparece com 15 unidades programadas. Das obras em andamento, oito estão concentradas no Paraná; quatro no Rio Grande do Sul e outras três em Santa Catarina. O Nordeste e o Centro-Oeste devem ganhar, cada um, cinco empreendimentos, com destaque para o Distrito Federal, que responderá por três obras. Os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ganhar um centro de compras cada.