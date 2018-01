Shoppings fazem maratona em São Paulo Começa hoje a maratona de vendas dos shoppings em São Paulo. Durante 32 horas ininterruptas as lojas estarão abertas para os consumidores que ainda não tiveram oportunidade de fazer as compras de Natal. Os estabelecimentos já estão preparados e oferecem presentes para todas as idades e de diversos preços. Das 10h de hoje até as 18h de amanhã, os shoppings Morumbi, Ibirapuera, Eldorado, Anália Franco, Metrô Tatuapé, ABC, ABC Plaza, Metrópole e Internacional estarão de portas abertas e o consumidor poderá ainda contar com diversas vantagens. As praças de alimentação também estarão funcionando durante as 32 horas. Não pagarão estacionamento durante todo o período os clientes que forem ao Shopping ABC e ao Tatuapé. Da meia-noite de hoje até as 9h de amanhã, o estacionamento estará liberado no Metrópole. Já nos shoppings Morumbi e Eldorado, o período de estacionamento gratuito é mais amplo, vai das 23h de hoje até as 10h de amanhã. Mas as vantagens não terminam por aí. Quem visitar da meia-noite de hoje até as 9h de amanhã o Anália Franco, Eldorado ou Morumbi pode participar da promoção "O que você faria para ficar acordado 32 horas e ganhar um Fiat Idea zero km?" e concorrer a um carro zero quilômetro. Os shoppings Tatuapé e ABC Plaza oferecem shows com malabaristas , monociclistas e palhaços. Além de todos os atrativos, descontos e promoções, as compras durante a madrugada podem ser mais tranqüilas, já que o trânsito flui melhor e a temperatura é mais amena. A Companhia de Engenharia de Tráfego, inclusive, montará esquema especial nas imediações locais. O número de agentes nas ruas das 21h de hoje às 9h de amanhã será reforçado. A CET irá ainda ativar pontos operacionais nos cruzamentos próximos aos shoppings, intensificar a fiscalização às filas duplas e estacionamento irregular e colocar faixas de orientação. Outra medida é realizar a operação de canalizações e bloqueios fixos e móveis com cones e cavaletes.