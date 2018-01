Shoppings fervilham a dias do Natal A dona-de-casa Cleide Iervolino, de 55 anos, aproveitou o dinheiro da segunda parcela do 13.º salário do marido, recebida ontem, para fazer compras no Shopping West Plaza, na zona oeste de São Paulo. Não foi a única. O dia foi de intenso movimento em vários shoppings e ruas de comércio da Grande São Paulo, como a 25 de Março, um verdadeiro corredor de consumo popular. As sacolas carregadas por Cleide, com a ajuda da filha Flávia, de 25 anos, mãe da pequena Isabella, de 2 anos, eram, na maioria, de roupas e calçados. Exatamente as lojas mais cheias do Shopping West Plaza na tarde de ontem. "Estou comprando aquilo que é necessário e tem utilidade para o resto do ano, como roupas", disse Cleide, sintetizando um sentimento que parecia comum a vários consumidores. Moradora de Perdizes, a comerciária Marina Luz, de 36 anos, também aproveitou para fazer ontem as compras de roupas para o filho Michael, de 12 anos, no West Plaza. "Com o dólar alto, não dá para comprar artigos importados, então o negócio é comprar roupas", disse. Marina adiantou que só comprará o tênis Nike prateado e com suspensão no solado pedido por Michael se o encontrar em promoção. Vários consumidores lotaram lojas de calçados de olho exatamente nesses promoções. Entre hoje e amanhã os shoppings devem ter o maior movimento do ano. Em média, durante a semana a freqüência de público, segundo os lojistas, já estava 10% maior do que em dias normais. "As vendas começaram a aumentar a partir do dia 15, mas agora, com o pagamento da segunda parcela do 13.º salário, o consumo deve se acelerar", diz o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. Sua estimativa para o Natal é de um crescimento real de 2% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. Até o momento, de acordo com levantamento da Alshop, a média de gastos por compra nos shoppings populares está entre R$ 15 e R$ 20, e chega até R$ 70 nos mais sofisticados. Sahyoun não acredita que o anúncio, no meio da semana, do aumento da taxa básica de juros vá ter impacto nas vendas. "O comércio não reajustou as taxas e o máximo que pode acontecer, no caso dos consumidores mais cautelosos, é uma redução do tíquete médio de compras", diz. Os indicadores da Associação Comercial de São Paulo mostram que as vendas até o dia 19 estão, em média, com crescimento de 1,6% em comparação com idêntico período em 2001. As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), termômetro das vendas a prazo, estão praticamente empatadas com o ano passsado, com crescimento de apenas 0,9%. As vendas à vista e com cheques pré-datados apresentam desempenho melhor. As consultas ao Usecheque estão 2,3% maiores do que no mesmo período no ano anterior.