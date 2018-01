Shoppings festejam Dia da Criança Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), a expectativa dos lojistas para as vendas na semana do Dia da Criança é a de que haja um aumento de 7% a 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Para realizar seus objetivos, muitos shoppings estão investindo em programações especiais gratuitas para comemorar a data, agradando as crianças e, assim, trazendo seus pais para perto das lojas. O Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, investiu R$ 250 mil numa programação que traz "Mickey e seus amigos" para abraçar e tirar fotos com a garotada. O evento, destinado a crianças de dois a 12 anos, vai ter brincadeiras e atividades interativas, jogos de computador, exposição de desenhos e exibições do vídeo Pequena Sereia II. A semana em que Mickey estará dando autógrafos é a que vai de 08 a 13 de outubro, a partir das 14 horas. Outros shoppings paulistanos também reservam surpresas para as crianças nesta semana. O Raposo Shopping vai oferecer oficinas de arte (desenho, pintura e modelagem) e shows de marionetes. O shopping ABC, em parceria com a Lego, promoverá as Olimpíadas Lego, com jogos de futebol, dragsters (corridas de carro), lançamento de disco e "amarelinhas". Para os interessados em "viagens interplanetárias", o shopping Continental construiu um pequeno planetário (3,20 metros de altura), onde serão ensinados princípios de Astronomia.