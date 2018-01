Shoppings mudam horário de funcionamento Os shopping centers da Capital começam a modificar os horários de funcionamento para atender as vendas de fim de ano. A partir de amanhã, a maioria das lojas de shoppings vai abrir das 10h às 23h e também aos domingos. Hoje, o horário de funcionamento é das 11h às 22h. A partir de 14 de dezembro, o horário será estendido até a meia-noite. Nos anos anteriores, os shoppings começaram a fechar à meia-noite em novembro, mas este ano, por conta do racionamento de energia, a implementação do horário foi postergada. O Morumbi Shopping é um dos que começam a abrir das 10h às 23h amanhã. Esse horário permanecerá até o dia 13. A partir de 14 de dezembro, ele fechará à meia-noite. Aos domingos, o funcionamento será das 10h às 16h. Nos dias 25, 31 e 1.º de janeiro, a abertura será facultativa. O Shopping Iguatemi vai começar a funcionar no novo horário amanhã. O fechamento, no entanto, continuará sendo às 22h. A partir do dia 8, as lojas fecharão à meia-noite. O Eldorado adiantou a implementação do novo horário. Desde segunda-feira, eles estão abrindo às 10h, mas o horário de fechamento é 22h. A partir de quarta-feira, a abertura será às 10h e o fechamento às 23h. No Shopping Center Light, o novo horário começará a vigorar amanhã: de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 20h. Os shoppings Paulista e Pátio Higienópolis, de 17 a 22 de dezembro, funcionam das 10h à meia-noite. O West Plaza e Plaza Sul funcionam até a meia-noite de 15 a 22. Comércio de rua Na região da Rua 25 de Março, não existem regras de funcionamento quanto ao horário: depende do dono da loja. Segundo o diretor de marketing da União dos Lojistas da 25 de Março, Elias Ambar, o local não tem estrutura, principalmente de segurança, para funcionar até mais tarde. "Cada loja tem seu ritmo. Algumas, por não trabalharem com presentes de Natal, não vêem necessidade de abrir. Mas, desde o início do mês, de 40% a 50% das lojas estão funcionando aos domingos até as 16h."