Shoppings mudam horário para o Natal Os shopping centers de São Paulo oferecem mais tempo, desde o último sábado, para as compras de Natal. A maioria volta ao horário normal, abrindo das 10 às 22 horas e também aos domingos. Alguns vão esticar o horário até as 23 horas, mas a maior parte passa a adotar essa medida só a partir do próximo sábado, com abertura opcional até a meia-noite. O Shopping Anália Franco fica aberto a partir de hoje até as 23 horas, menos aos domingos, fechando às 22 horas. Ir às compras aos domingos, de fato, vai exigir mais atenção do consumidor, pois os horários variam muito. Amanhã, alguns abrem às 10 horas (Leste Aricanduva e Raposo), outros ao meio-dia (Pátio Higienópolis, Paulista e Iguatemi) ou às 14 horas (Eldorado). O fechamento também é variado: às 20 horas (Eldorado, Paulista, Pátio Higienópolis e Iguatemi), às 22 horas (Villa-Lobos, Anália Franco e Raposo) ou às 23 horas (Ibirapuera). Quem começou com as mudanças de horário foi o Shopping Morumbi. No último sábado, ele passou a fechar às 23h. Este será o novo horário de fechamento do shopping de segunda a sábado. Aos domingos, ele fecha às 22h. A partir do dia 14, o Shopping Morumbi ficará aberto até a meia-noite. A partir do domingo seguinte, o horário será ampliado e o shoppings funcionam, na maioria, das 10 às 22 horas. Com a proximidade do Natal, os horários começam a ser esticados. Alguns terão lojas abertas até a meia-noite, caso do West Plaza e do Plaza Sul - ambos a partir do dia 15 - e do SP Market (dias 21 e 22). Mas, para outros, essa medida será facultativa, como Paulista, Pátio Higienópolis e Iguatemi. Na véspera do Natal, quase todos funcionam das 10 às 18 horas. Alguns, como West Plaza, Plaza Sul e SP Market, abrem às 9 horas. No dia de Natal, a abertura em todos é opcional. Funcionam apenas as áreas de lazer e alimentação.