Shoppings oferecem atividades gratuitas Para quem pretende se divertir nas férias de janeiro sem gastar muito, uma dica são as atividades gratuitas organizadas pelos shopping centers da Grande São Paulo. No Shopping Aricanduva, zona Leste, por exemplo, o eolista Silvio Voce esta realizando uma oficina de artes que ensina a fazer dobraduras e pipas. As atividades são dirigidas para crianças de 6 a 14 anos. Além das oficinas, a criançada pode visitar uma exposição de 26 pipas gigantes. A oficina funciona de segunda à sábado das 14 às 20 horas. No Shopping Metrô Tatuapé, zona Leste, as crianças vão se vestir com roupas do campo e conhecer os animais e atividades de uma fazenda. Até o dia 27 de janeiro, o shopping terá o evento "Brincando na Fazenda", com jogos, pinturas, maquiagem, dobraduras, contador de histórias e muitas brincadeiras dirigidas às crianças de 3 a 10 anos. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na Praça Central do shopping, que terá espaços cenográficos de uma fazenda, incluindo cocheira, galinheiro, pomar e vários animais e bichinhos em terceira dimensão. O destaque fica por conta da Casa da Vovó, onde a criançada poderá ouvir as histórias infantis. No Shopping Interlagos, zona Sul, as crianças poderão se divertir com a história da bicicleta, concorrer a prêmios e se divertir a valer numa pista de bicicross. Para brincar na pista e participar dos sorteios é preciso doar um caderno ou um kit escolar contendo lápis, caneta, borracha, régua e apontador. As doações serão entregues à EMEF General de Gaulle, no Jardim Ibirapuera. As atividades são dirigidas para crianças de 3 a 15 anos. O shopping vai sortear bicicletas e patinetes e terá também uma exposição sobre a evolução da bicicleta. O Internacional Shopping Guarulhos, na Grande São Paulo, é uma boa opção para quem pretende gastar muito pouco para se divertir. O shopping tem em sua programação especial para as férias fantoches, escultura em bexiga, maquiagem artística e teatro, além de promoções no Boliche com descontos de mais de 50% às segundas-feiras, quando o valor passa de R$ 22,00 para R$ 9,90 a hora. O shopping também tem promoção especial no cinema às quartas-feiras, durante todo o dia o ingresso custo apenas R$ 5,00. No Central Plaza Shopping, um espaço de 150 metros quadrados estará disponível para as crianças de 3 a 10 anos. A garotada vai participar de aventuras como escalar uma rede e cair num tanque de bolinhas, labirinto de espelhos, pontes, cavernas e pântano com areia movediça. As atividades gratuitas acontecerão de segunda à sexta das 14 às 22 horas, aos sábados das 12 às 22 horas e aos domingos, das 14 às 20 horas. No Shopping ABC, o evento se chama Brincando na Selva. Até o dia 30 de janeiro, a praça de eventos será transformada numa floresta com árvores, coqueiros, barraca de camping equipada, cipós, flores, muito verde e até figuras de animais selvagens. Crianças de 4 a 12 anos poderão participar de atividades de segunda a domingo, das 12 às 20 horas. O shopping também oferece oficinas de dobraduras, pipas esculturas básicas de animais, xícaras, rostos e máscaras e pintura gratuitamente de segunda a domingo, das 14 às 18 horas. O Shopping Eldorado vai desenvolver uma série de atividades para as crianças em férias. O cenário é composto por um grande navio pirata com monitores caracterizados com personagens da peça O Corsário. Dentro do navio haverá várias oficinas onde as crianças vão poder confeccionar barquinhos com palitos de sorvetes, fazer pinturas, dobraduras e maquiagem entre 19 e 31 de janeiro, das 12 às 20 horas e, aos domingos, das 14 às 20 horas. Contatos Central Plaza Shopping - (0xx11) Internacional Shopping Guarulhos - (0xx11) 6425-1000 Shopping ABC - (0xx11) 4994-0611 Shopping Aricanduva - (0xx11) 276-2866 Shopping Eldorado - (0xx11) 3819-0688 Shopping Interlagos - (0xx11) 5677-3060 Confira nos links abaixo as opções de passeios nos parques de diversões e aquáticos e o roteiro de espaços que colocam a criança em contato com a natureza.