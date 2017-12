Shoppings: promoções em pleno inverno Na primeira quinzena de julho, as vendas do vestuário de inverno cresceram 9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Com temperaturas batendo zero grau, para este mês, a previsão é de um crescimento total de 12%, também ajudado pela queda dos juros e retomada do emprego. O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), Nabil Sayon, diz que o movimento só não foi excepcional porque muitos lojistas, acostumados com o inverno fraco dos últimos anos, não trabalharam com grandes estoques. Se inverno continuar rigoroso por mais 10 dias, cerca de 50% dos comerciantes terão que repor mercadoria e procurar bons preços junto aos pontos de entrega. Veja abaixo link para as matérias sobre as liquidações de inverno. Consumidor exige preços competitivos Sayon garante que este quadro não vai resultar em aumento de preços por causa da concorrência. Ele lembra que lojas internacionais oferecem produtos de qualidade e preço muitas vezes menor para atrair uma fatia grande do mercado. Além disso, a reposição de estoques vai ocorrer num período pré-liquidação. Nos 506 shoppings do país, o consumidor já encontra promoções isoladas e preços entre 15% a 20% menores. Mas a queda de preços deve variar de no mínimo 10% a 60% com a mega liquidação que começa no dia 18 de agosto e vai até o final do mês. A "Liqüida São Paulo" deve envolver 30 shoppings (veja link abaixo). Já que a liquidação começa depois do Dia dos Pais, o recado para o consumidor é aquele tradicional: uma boa pesquisa de preços.