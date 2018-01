Shoppings: promoções para Dia dos Namorados A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop) espera um crescimento de 8% nas vendas do segmento para o Dia dos Namorados, em relação ao registrado no ano passado. Para sustentar essa estimativa, os principais shoppings já estão anunciando campanhas e promoções. O Shopping SP Market, na zona sul de São Paulo, realiza de 29 de maio a 12 de junho uma campanha que vai premiar as seis melhores dedicatórias de amor. Mesmo que não tenha feito nenhuma compra, o consumidor poderá preencher um cupom em qualquer loja do shopping. Os prêmios são motocicletas Honda Biz, relógios da marca Fossil e gargantilhas de ouro branco com um pingente de brilhantes. O Shopping Ibirapuera já tinha em andamento a "Super Promoção Mães & Namorados", unindo as duas em uma única campanha. Na promoção será sorteado dez automóveis Renault RL 1.0 Clio Zero km. Cada R$ 5,00 em compras dá direito a um selo. Para participar, o consumidor deve juntar R$ 50,00 em selos, trocar por um cupom a ser preenchido e depositado na urna. O Morumbi Shopping anuncia que premiará um casal, sorteando duas Kia Sportage - tração4 x 4, ar condicionado e direção hidráulica. O Shopping Anália Franco irá ampliar a promoção do Dia dos Namorados para todo o mês de junho, com o tema "4 Semanas e Meia de Amor". A programação inclui feira mística, shows com artistas "country" brasileiros e cursos de vinhos com Saul Galvão.