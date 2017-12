Shoppings propõem redução de 2h nas atividades Representantes de shopping centers apresentaram hoje ao ministro de Minas e Energia, José Jorge, uma proposta de diminuição em duas horas do horário de funcionamento desses estabelecimentos de segunda a sábado, para evitar que os shoppings tenham que fechar aos domingos, como vem sendo estudado pelo governo. Pela proposta, os shoppings abririam às 11h30 e fechariam às 21h30 de segunda a sábado e funcionariam seis horas no domingo. "As seis horas de domingo atendem a uma população que não tem tempo para fazer compras durante a semana", observou o presidente do grupo Multiplan, José Isaac Peres. Segundo ele, o faturamento dos shoppings ao domingo representa 18% do total. De acordo com Peres, a redução do horário de funcionamento resultaria numa economia de energia de 12 horas semanais, o dobro das seis horas de funcionamento dos shoppings aos domingos. Além dessa redução, seriam feitos outros cortes nos elevadores, na iluminação e nos outdoors entre outros para se chegar a uma economia total de 20%. Ele e o presidente da Empresa Gerenciadora de Empreendimentos Comerciais (Egec), Paulo Stewart, que o acompanhou na audiência com o ministro, disseram estar falando em nome de 200 shopping centers.