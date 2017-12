Shoppings se preparam para a Liquida SP A partir de amanhã os consumidores podem contar com super descontos em shoppings centers e no comércio de rua. É o que promete a 9ª Liquida São Paulo, promovida pela Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop) O objetivo é oferecer ao público descontos que variam de 5% a 70% em todo o estoque de inverno. Vários produtos terão os preços reduzidos, desde eletrodomésticos até roupas e sapatos, atingindo até os restaurantes da praça de alimentação e cortes de cabelo em salões de shoppings. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Alshop, nesta nona edição da Liquida, o público pode contar com 39 shoppings: Shopping Ibirapuera; Promocenter-SP; Morumbi Shopping; Golden Shopping - São Bernardo; Frei Caneca Shopping; Shopping Nippon - SP; Raposo Shopping; Shopping Faria Lima - SBC; Shopping Interlagos; Estação Veneza Shopping -SP; Shopping Interlar Interlagos; Galeria Fuad Auada- Osasco; Shopping Aricanduva; Ponto Shop-SP; Shopping Interlar Aricanduva; Shoppinho Popular - Mauá; Suzano Shopping; Stand Center -SP; SP Market; Shopping Jabaquara-SP; ABC Plaza Shopping; Clube dos Lojistas - Cenesp; Shopping Light; Multishop ABC - SBC; Mogi Shopping; Shopping Santo André; Metrô Tatuapé; Shopping Vergueiro-SP; Shopping Fiesta; Multishop Vila Mariana-SP; Internacional Shopping Guarulhos; Shopping Chic-SP; Osasco Plaza Shopping; Shoppping Lapa-SP; Shopping D; CDL Bom Retiro-SP; Shopping Diretão; Centro de Ofertas-SP e Central Plaza Shopping. Confira algumas promoções No Central Plaza Shopping, os descontos oferecidos variam de 10 a 60%. Com essa proposta de redução, o shopping, que conta com um mix variado de lojas, oito âncoras (Wal Mart, C&A, Pernambucanas, Riachuelo, Renner, Ponto Frio, Cinemark e McDonald´s) e 4.500 vagas de estacionamento gratuito, espera obter um crescimento de vendas de 15% se comparado à Liquida SP realizada no mesmo período do ano passado. Quem for ao Shopping Interlagos, que conta com 300 lojas, diversas lojas âncoras e importantes redes nacionais e internacionais, dentre elas, C&A, Magazine Pernambucanas, Lojas Americanas, Carrefour, Riachuelo, Cinemark, Office Max, McDonald´s e Renner e 4800 vagas de estacionamento gratuito, vai encontrar descontos de 10 a 60%. A expectativa é um incremento nas vendas de 12% em relação a 2000. O mesmo percentual de desconto será oferecido no Shopping Interlar Interlagos, de 10 a 60%, que conta com 90 lojas e 717 vagas de estacionamento gratuito. O shopping espera aumentar em 18% suas vendas em relação ao ano passado. Quem for ao Shopping Metrô Tatuapé, o maior da zona Leste, pode aproveitar os descontos que variam de 20 até 60% em confecções, calçados, artigos para o lar, perfumaria e eletrodomésticos. O shopping conta 370 lojas, três âncoras (Renner, C&A e Lojas Americanas) e duas megalojas de eletrodomésticos (Eletro e Ponto Frio). Endereços - Central Plaza Shopping Center : Avenida Dr. Francisco Mesquita, n.º 1000 - Fone (11) 6914-0422. - Shopping Interlagos: Avenida Interlagos, n.º 2255 - Fone: (11) 5677-3060. - Shopping Interlar Interlagos: Avenida Interlagos, n.º 2225 - Fone: (11) 5564-5102. - Shopping Metrô Tatuapé - Av. Radial Leste s/n (anexo a estação do metrô) - Fone: (11) 6192-9444.