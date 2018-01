Shoppings têm melhor resultado de junho dos últimos 7 anos O faturamento das lojas de shoppings registrou um crescimento real de 3% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop) e apresentado hoje. A entidade não divulga números absolutos. A elevação foi puxada pelas vendas de junho, que registraram um acréscimo de 10% na comparação com junho de 2003, o que significou a melhor variação dos últimos sete anos para o mês. O aumento das vendas foi estimulado pelo frio intenso na região Centro-Sul do País, que motivou o esvaziamento dos estoques de lojas, principalmente do setor de vestuário e de calçados, que juntos representam 66% do mix dos estabelecimentos. A previsão da Alshop é de um crescimento real das vendas de 4% para o segundo semestre.