Shoppings usam recursos do BNDES para expansão

Com a inauguração, este mês, do Plaza Anchieta, em Belo Horizonte, 2009 vai terminar com 15 novos centros de compras. Em 2010, outros 20 abrirão as portas, ultrapassando a marca de 400 em todo o País. Além disso, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), quase metade dos já existentes estão em obras de expansão.

O crédito do BNDES para o grupo JCPM, do empresário João Carlos Paes Mendonça, vai compor os R$ 200 milhões do investimento total previsto para o projeto do Salvador Norte Shopping, cujas obras devem terminar em outubro do ano que vem. O empreendimento terá 90 mil metros quadrados de área construída para abrigar 215 lojas, incluindo quatro âncoras e um hipermercado. Sediado em Recife, o grupo tem participação no Shopping Vila Lobos, em São Paulo, mas tem foco no Nordeste, com sete shoppings distribuídos entre Pernambuco, Sergipe e Bahia.

O BNDES também acaba de aprovar uma linha de R$ 84 milhões para a construção do Shopping Iguatemi de Brasília, cujo investimento total é de R$ 182 milhões. O empreendimento terá 32,7 mil metros quadrados de área construída, para 200 lojas. A abertura está prevista para março de 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.