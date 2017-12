Shoppings: vendas foram as melhores do Real Para o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Paulo Stewart, as vendas de Natal neste ano foram as melhores desde 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. De acordo com pesquisa realizada pela entidade, as vendas registraram crescimento de 19% e o movimento de pessoas nos shoppings aumentou 11% em relação ao ano passado. Segundo Stewart, o consumidor de shopping centers abriu a carteira, já que o valor gasto em média por comprador chegou a aumentar 30% em alguns shoppings. Para ele, os presentes de Natal foram melhores este ano, destacando os eletroeletrônicos, que tiveram crescimento de 50% das vendas no ano 2000 em relação ao ano passado, segundo pesquisa da Fecomercio (Federação de Comércio de São Paulo). O destaque ficou com os aparelhos DVDs. Os brinquedos, de acordo com informações da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos (Abrinq), venderam 8% acima do mesmo período do ano passado.