Produção de cerveja cai 10,2% no 2º trimestre

A produção brasileira de cerveja recuou 7,22% em junho na comparação com igual mês do ano passado, segundo dados preliminares do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), da Receita Federal. No mês, foram produzidos 973,8 milhões de litros ante 1,049 bilhão de litros em junho de 2014. Trata-se do quinto mês consecutivo de queda na produção na comparação anual.

Apenas no segundo trimestre deste ano, o recuo é de 10,17% ante os mesmos meses do ano passado. De abril a junho, a produção atingiu 2,895 bilhões de litros

No ano passado, a produção cresceu durante o primeiro semestre impulsionada pela realização da Copa do Mundo no Brasil. Agora, além do patamar de comparação forte de 2014, pesa sobre os resultados o cenário de enfraquecimento do consumo das famílias.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no acumulado do primeiro semestre, a queda chega a 6,78% ante igual período de 2014. Entre janeiro e junho, foram produzidos 6,475 bilhões de litros.

Refrigerantes. A fabricação de refrigerantes também sofre queda. Em junho, a produção atingiu 1,030 bilhão de litros, recuo de 3,08% ante o mesmo mês de 2014.

Entre abril e junho, a produção de refrigerantes somou 3,292 bilhões de litros, queda de 6,13%. Já no acumulado do primeiro semestre, a queda foi de 5,71%, atingindo 7,098 bilhões de litros.