Siderurgia 1,9 milhão de toneladas foi a produção de aço bruto no País em junho , expansão de 2,5% em relação a maio,mas recuo de 33,9% em relação ao mesmo período do ano passado 10,6 milhões de toneladas foi a produção acumulada no primeiro semestre. O resultado desse período representa queda de 39,5% na comparação com o ano anterior