Siderurgia bate recorde com produção de aço, em julho O balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, revela que a produção brasileira de aço bruto atingiu 2,840 milhões de toneladas em julho deste ano. O resultado constitui um recorde no mês e reflete, segundo o IBS, a plena utilização da capacidade instalada do setor, que é de 34 milhões de toneladas. No acumulado do ano, a produção de aço do Brasil somou 18,999 milhões de toneladas, com incremento de 5,7% sobre igual período do ano passado. Como reflexo do esforço das usinas para manter o mercado doméstico abastecido, as vendas internas de produtos siderúrgicos cresceram 40% em julho em relação ao mesmo mês de 2003, totalizando 1,627 milhão de toneladas. Os principais mercados foram as indústrias automotiva, de máquinas agrícolas, de eletrodomésticos e de embalagens, informou o IBS.