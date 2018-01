Siderurgia nacional é contra projeto da Ceará Steel A indústria siderúrgica nacional abriu oficialmente uma batalha contra o projeto da Ceará Steel (associação da coreana Dongkuk e da italiana Danielli com a Vale do Rio Doce), que terá gás a preço subsidiado pela Petrobras. O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) encaminhou na quinta-feira, 1º, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista dos prejuízos que o projeto pode trazer à indústria nacional, alertando para as restrições que as exportações brasileiras de aço podem sofrer por causa do subsídio, por descumprir regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). A Petrobras preferiu não comentar. A estatal tem se reunido com os acionistas da Ceará Steel em busca de solução. No mês passado, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse que os investidores estrangeiros iriam desistir do projeto, se não houvesse acordo até o fim de fevereiro. Em entrevista ao Estado no início do ano, o diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer, disse que uma das opções seria a entrada da estatal no empreendimento. Até agora, não houve anúncio formal de acordo. O tema começou a ser debatido no fim do ano passado, quando o deputado federal Ciro Gomes reclamou da resistência da Petrobras em fornecer gás natural ao preço pedido pela Ceará Steel. Na época, Sauer contou que o preço inicial, acertado em meados da década de 90, estava próximo dos US$ 1 por milhão de BTU. Hoje, a estatal brasileira vende gás ao mercado a cerca de US$ 5 por milhão de BTU. O executivo frisou, então, que a empresa não poderia assinar um contrato que lhe desse prejuízo.