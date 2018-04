Siderurgia terá seu Fórum de Competitividade Representantes do Instituto Brasileiro de Siderurgia, da CUT e da Força Sindical pretendem encaminhar ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, a proposta de instalação, até o final de maio, de um Fórum de Competitividade do Setor Siderúrgico. O assunto foi discutido em reunião dos sindicalistas com representantes do Ministério. No encontro, segundo o secretário de Política de Desenvolvimento e Produção, Reginaldo Arcuri, foram apresentadas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo para enfrentar as ações protecionistas dos países desenvolvidos. Ele informou que as importações de aço estão sendo monitoradas diariamente por um grupo criado pela Câmara de Comércio Exterior e que contará com a participação dos trabalhadores, em sua próxima reunião. No encontro foi discutido também o panorama estratégico de médio e longo prazo da siderurgia brasileira. Segundo Arcuri, o Fórum, que está sendo proposto pelos trabalhadores, e que já vem sendo estudado pelo Ministério, terá o papel de auxiliar no planejamento estratégico do setor. "Isso significa não concordarmos com a autolimitação de produção que está sendo discutida na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico)", afirmou. Ele avaliou ainda que é necessário manter um esforço para ampliar as exportações brasileiras de aço, seja na forma pura ou em produtos acabados, como automóveis, autopeças e linha branca, entre outros. No encontro, realizado no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi discutida ainda a necessidade de se aumentar o consumo interno de aço. Reginaldo Arcuri disse que a importância de se ampliar o mercado de aço deve-se à necessidade que a siderurgia brasileira terá, no futuro, de aumentar investimentos para ampliar a produção e manter sua competitividade. Ele lembrou que as medidas protecionistas da União Européia só entraram em vigor em março e por isso será necessário um acompanhamento das importações por um prazo mais longo. "Mas acompanhar não significa ficar inerte. E caso seja detectada alguma distorção violenta, há possibilidade de, antes do desembarque ocorrer no Brasil, o governo tomar providências necessárias à proteção da indústria nacional", afirmou. O sindicalista José Quirino dos Santos, diretor da Confederaççao Nacional dos Metalúrgicos da CUT, informou que os trabalhadores vão se reunir em junho com trabalhadores e empresários do setor siderúrgico nos Estados Unidos. Antes do encontro, a central deverá reunir-se com representantes do Instituto Brasileiro de Siderurgia e do governo. "Precisamos centralizar e uniformizar o discurso", afirmou.