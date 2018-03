Siderúrgica Acindar registra lucro de US$ 72 milhões no 1º tri A companhia siderúrgica argentina Acindar Industria de Aceros S.A., na qual a brasileira Belgo Mineira tem participação, registrou lucro líquido de 199,6 milhões de pesos argentinos (US$ 72 milhões) no trimestre terminado em 31 de março. Em comunicado encaminhado à bolsa de Buenos Aires, a companhia disse que não teve ganhos ou perdas extraordinárias no período e que seus ativos líquidos totalizaram 188,914 milhões de pesos (US$ 68,2 milhões) em 31 de março. O comunicado não forneceu dados comparativos e nenhuma outra divisão dos resultados. Da mesma forma que muitas outras companhias argentinas que sofreram com os efeitos da desvalorização do peso em janeiro de 2002, a Acindar foi forçada a suspender o pagamento de suas dívidas em dólar no ano passado. Desde então, tem trabalhado com seus credores para reestruturar suas obrigações e elevou sua oferta de compra de obrigações negociáveis com vencimento em 2004 e de parte de dívida em dólares de US$ 20 milhões para US$ 30 milhões. Como é uma companhia exportadora, a depreciação de mais de 70% do peso no ano passado trouxe alguns benefícios para a Acindar, mesmo com o aumento de seus custos com dívidas. Mais recentemente, entretanto, o peso se fortaleceu, acumulando alta de 22% este ano e de 40% em relação ao seu nível mais baixo, registrado em meados de 2002, uma tendência que pressionou as exportações da Acindar no trimestre. As informações são da Dow Jones.