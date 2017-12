Siderúrgica Arcelor compra 98,5% da canadense Dofasco O grupo siderúrgico europeu Arcelor anunciou, nesta quarta-feira, que adquiriu 98,5% do capital da empresa canadense Dofasco, após acabar o prazo de ampliação da Oferta Pública de Aquisição (OPA) apresentada por 100% da companhia a um preço de 71 dólares canadenses (US$ 62,64) por título. Segundo um comunicado enviado pela Arcelor à Comissão Nacional da Bolsa de Valores da Espanha, a Arcelor controla agora 77,53 milhões de títulos da Dofasco, avaliados em 4,047 bilhões de euros (US$ 4,8564 bilhões), que tornará efetivos em sua totalidade "até 10 de março". A Arcelor comprará as ações restantes da Dofasco, explica a nota, assim que seja "legalmente possível", através de um procedimento de aquisição obrigatória, de acordo com a legislação canadense, e ao mesmo preço da oferta (US$ 62,64 por título). Assim que tenha em seu poder uma quantidade "suficiente" de ações da Dofasco, a Arcelor excluirá esta companhia da cotação na Bolsa de Toronto (Canadá), acrescenta o comunicado. A operação para obter o controle da Dofasco começou em 23 de novembro, quando a Arcelor fez uma primeira oferta de 56 dólares canadenses por ação, preço que elevou para 71 dólares canadenses no final de janeiro após uma batalha de ofertas e contra-ofertas com a alemã Thyssenkrupp. Após encerrar o prazo de aceitação da OPA, em 20 de fevereiro, com um total adquirido de 88,38% do capital da canadense, equivalente a 65,5 milhões de títulos, a Arcelor ampliou sua oferta até ontem, "para proporcionar um tempo adicional aos acionistas da Dofasco" que ainda não aceitaram o acordo.