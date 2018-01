Siderúrgica quer trazer 600 operários chineses para o Brasil A ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgica consultou informalmente o Ministério do Trabalho sobre a possibilidade de contratar 600 trabalhadores chineses para seu projeto de uma usina no Rio de Janeiro. O pedido formal, porém, só deverá ser apresentado em maio de 2007. Por meio de sua assessoria, o ministro Luiz Marinho informou que não há nenhuma garantia de que os vistos serão concedidos. Vistos para trabalhadores estrangeiros só são concedidos se for constatado que não há, no mercado trabalho local, um trabalhador qualificado para exercer a mesma função. Segundo o Ministério do Trabalho, é feita uma investigação a respeito, que depois é submetida ao Conselho Nacional de Imigração, formado por representantes de nove ministérios, centrais sindicais e federações de empresas e que dá a palavra final. A maioria dos vistos de trabalho a estrangeiros é temporária, por até dois anos. O número de autorizações é "o estritamente" necessário ao projeto, com a contrapartida da empresa de implementar no País cursos de especialização de brasileiros na referida área. De acordo com o ministério, foram autorizados de janeiro a novembro deste ano 23,6 mil trabalhadores estrangeiros. Segundo a assessoria, normalmente o processo de análise deste tipo de pedido leva em média 15 dias, mas esse caso é considerado excepcional, por se tratar de um número muito alto de trabalhadores de uma única vez, poderá demorar mais tempo. O presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, disse considerar "lamentável", mas disse que "entende" por que ThyssenKrupp está "importando" os chineses para implantar a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no sul fluminense. Segundo ele, a China oferece hoje o "estado da arte" na implantação de novas siderúrgicas, e os projetos que pretendem se manter competitivos "têm de refletir essa realidade". O vice-presidente da Firjan, Carlos Mariani, disse que a estratégia da China, de incluir operários próprios na implantação de novos projetos, "já é antiga", lembrando que foi feita uma tentativa semelhante na implantação do pólo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, há cerca de 10 anos. O grupo Gerdau também adotou tecnologia chinesa (sem incluir trabalhadores) no projeto de expansão da Açominas. "É preciso lembrar que a China produz mais de 300 milhões de toneladas de aço por ano. Só o acréscimo de produção anual (cerca de 30 milhões de toneladas) é equivalente á toda a produção brasileira atual", afirmou. Na avaliação de Mariani, "o importante" é que a operação da usina ficará a cargo de brasileiros. "São 600 empregos temporários, na fase de implantação da indústria, mas depois todas as atividades serão de responsabilidade de trabalhadores brasileiros", disse.