Siderúrgicas do Japão fecham com prejuízo Quatro das cinco principais siderúrgicas do Japão registraram prejuízo no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2002 e agora colocam as suas esperanças nas exportações e nas maiores reduções de custos para uma retomada do setor. Afetada pela fraca demanda doméstica e preços mais baixos, a Nippon Steel Corp., maior siderúrgica do Japão, sofreu um prejuízo líquido de 28,40 bilhões de ienes (US$ 226,7 milhões) no ano fiscal até 31 de março, ante um lucro de 26,49 bilhões de ienes no ano anterior. Esse foi o primeiro prejuízo líquido do grupo desde o ano financeiro de 1994-95. As vendas tiveram queda de 6% para 2,58 trilhões de ienes (US$ 20,6 bilhões). "Mesmo que aumente a demanda no setor automobilístico, esperanças de uma recuperação na demanda doméstica geral, em particular no setor de construção, são pequenas", disse Tetsuo Seki, vice-presidente da Nippon Steel. "A menos que o consumo de aço no mercado doméstico apresente uma significativa retomada talvez tenhamos que ajustar a produção e reduzir os níveis de estoque", disse ele. Produção de aço No ano fiscal encerrado em março, a produção de aço bruto no Japão declinou 5% para 102 milhões de toneladas, em vista da redução nos projetos de obras públicas, o enfraquecimento das construções de casas e a estagnação do investimento corporativo. A Japan Iron & Steel Federation estima que a produção de aço do Japão decline ainda mais para 95 milhões de toneladas no ano fiscal até março de 2003. O ministério das Finanças do Japão informou que as exportações de aço aos EUA em abril declinaram 26,8% em relação a 2001 para 113 mil toneladas métricas. A NKK também teve um prejuízo líquido de 67,59 bilhões de ienes (US$ 539,7 milhões) e queda de 8% nas vendas para 1,65 trilhão de ienes (US$ 13,1 bilhões). A Sumitomo Metals Industries Ltd. registrou um prejuízo líquido de 104,72 bilhões de ienes (US$ 836,2 milhões) e as vendas recuaram 10% para 1,35 trilhão de ienes (US$ 10,7 bilhões). A Kobe Steel Ltd. verificou um prejuízo líquido de 28,51 bilhões de ienes (US$ 227,6 milhões) e as vendas tiveram queda de 13% para 1,19 trilhão de ienes (US$ 9,5 bilhões).