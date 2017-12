Siderúrgicas e governo discutirão redução de tarifas Representantes das indústrias siderúrgicas se reunirão amanhã com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, durante o Fórum de Competitividade do Setor Siderúrgico, para discutir a redução das tarifas do Imposto de Importação do aço, que está em estudo pelo governo. O horário da reunião, que será na sede do ministério, ainda não foi definido. Em nota divulgada no dia 24 de dezembro, o ministério garantiu que nenhuma decisão formal havia sido tomada sobre a redução do imposto e convocou os industriais para a reunião nesta terça-feira.