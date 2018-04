Siderúrgicas esperam resposta do governo dos EUA As siderúrgicas brasileiras aguardam a resposta de uma solicitação feita ao governo americano para flexibilizar às sanções impostas ao aço importado do Brasil, disse o vice-presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Marco Pólo de Mello Lopes. A proposta levada ao Departamento de Comércio americano sugere que os Estados Unidos permitam a exportação de 1 milhão de toneladas de placas além da cota permitida. Deste volume, 750 mil toneladas seriam transferidas pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) à sua subsidiária americana, a CSN-LLC (ex- Heartland Steel). O restante, cerca de 250 mil toneladas, seria composto por produtos semi-acabados não fabricados pelas siderúrgicas dos EUA. "São propostas muito bem fundamentadas que pretendem demonstrar que o Brasil é parceiro dos EUA e não o contrário", diz Lopes. A idéia seria estender à CSN as mesmas prerrogativas permitidas à coreana Posco e à australiana BHP. Apesar da expectativa de acordo com o governo americano, o Brasil não vai interromper as providências tomadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). O governo formalizou um pedido de consulta sobre a Medida 201 - como é chamada a imposição das barreiras impostas ao aço pelo governo dos EUA. "Independente do acordo com os EUA, trata-se de uma questão de princípios recorrer à OMC contra essas medidas, uma vez que foi uma atitude truculenta e criou uma desordem monumental mundialmente." Na próxima semana, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) deverá analisar uma nova proposta do IBS para dificultar a entrada de produtos siderúrgicos no Brasil. Segundo Mello Lopes, a idéia é adotar tarifas de importação "escalonadas", entre 20% e 28%, que variariam dependendo do tipo de produto. O presidente da Vallourec, Jean Claude Cabre, defendeu que o governo americano financie a reestruturação da indústria siderúrgica local, em vez de barrar as importações. Segundo ele, essa foi a estratégia adotada em alguns dos principais produtores europeus, entre as décadas de 70 e 90, que resultou em ganhos de competitividade para a indústria. A francesa Vallourec é a controladora da V&M do Brasil e uma grande produtora de tubos sem costura para a indústria petrolífera mundial.